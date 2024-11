Ilgiorno.it - Progettazione impianti. Acquisti e pianificazione

Addetto/a agli, contratto a tempo indeterminato, 1 posto Sede di lavoro: Gessate. Codice Afol: 87228 La figura è ricercata per una società didi movimento capo appeso per grandi magazzini e case di moda. Si occuperà di assicurare il reperimento di componenti, di garantire l’emissione degli ordini di acquisto e il riapprovvigionamento dei prodotti. Si occuperà inoltre di individuare i migliori fornitori sul mercato e di controllare ladelle spedizioni. Profilo ideale: preferibile esperienza nella mansione di 2/3 anni, preferibile diploma di Ragioneria o Diploma Tecnico; conoscenza dell’inglese e del Pacchetto Office. Patente B e automunito/a. Disponibilità da gennaio 2025. Orario: Full time 40 ore Retribuzione: RAL € 28.000 Per informazioni sulle offerte: afolmet.