Lettera43.it - Presidenziali Usa, Cardi B shock: «Ecco perché alcuni Stati sono colpiti dagli uragani»

È polemica per un video condiviso, ma prontamente cancellato, dalla rapperB in risposta alla vittoria di Donald Trump in North Carolina. «», ha detto l’artista di Washington, che in campagna elettorale ha apertamente sostenuto Kamala Harris. Seppur rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione, verso le 20.42 del Pacifico (le 5.42 italiane), il filmato ha rapidamente fatto il giro dei social tramite i sostenitori del tycoon che hanno attaccato la cantante e vincitrice di un Grammy Award nel 2019. Pur non rivolgendosi direttamente adelettori in particolare, Variety ha sottolineato come l’invettiva facesse riferimento ai repubblicani di Florida, Texas, Louisiana e North Carolina. «Vi odio tutti tantissimo», ha aggiunto in una story su Instagram con la voce di uno speaker che legge i risultati in Pennsylvania in sottofondo.