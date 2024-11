Opzioni per le notifiche su Android avvisi suoni vibrazione

Leggi tutto su .com

Lesono una delle croci e delizie del telefono. Ci sono app infatti che mostrano fin troppe, al punto da volerle disattivare; altre app invece non mostrano lepiù importanti, facendoci perdere quindi informazioni di vitale importanza. Con le seguenti indicazioni saremo in grado di su come gestire e cambiare lesu, regolando le impostazioni in base al tipo di app e in base alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. LEGGI ANCHE -> App per personalizzare lesu1) Attivare/disattivare modalità non disturbare Il primo sistema per attivare o disattivare lesuprevede di controllare lo stato di attivazione della modalità non disturbare (chiamata anche DND). Per procedere apriamo la schermata dei tasti rapidi su(barra di stato superiore o o sull'angolo in alto a destra) e attiviamo o disattiviamo l'icona a forma di luna o di mezzaluna, l'icona Concentrazione o qualsiasi icona che permetta di gestire la modalità non disturbare.