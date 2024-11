Sport.quotidiano.net - Napoli, Di Lorenzo: "La gara con l'Inter arriva al momento giusto"

, 6 novembre 2024 - Parlare didifficile dopo una sconfittata a distanza di quasi 3 mesi dalla prima, e con in mezzo tutte vittorie e un pareggio (in casa della Juventus), e un primo posto ancora attuale in classifica, può essere esagerato e probabilmente lo è: eppure, se la sconfitta è un pesante tonfono e se all'orizzonte c'è il big match con l', qualche piccolo grande pensiero nero fa già capolino. In questi momenti serve l'esperienza dei big e in particolare del capitano, Giovanni Di, che nel pomeriggio si è concesso ai microfoni di Radio Crc. "Meglio l'che altre" "Perdere fa male, ma con ko di questo tipo si può crescere perché fanno parte di un percorso. Abbiamo già analizzato la partita con l'Atalanta e proveremo a trarne il massimo come insegnamento: dispiace, ma ora bisogna guardare avanti".