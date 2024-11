Quifinanza.it - Michellin e Schaeffler annunciano licenziamenti dopo Volksvagen, a rischio 6mila lavoratori

La crisi del comparto auto che sta interessando la Germania, dove il grande malato è sicuramente Volkswagen, si estende anche ad altri soggetti attivi nella componentistica dei veicoli. Ecco dunque che anche Michelin ehanno annunciato un piano didecisamente corposo. Nel primo caso, l’azienda di pneumatici francese ha dichiarato di essere nella difficile situazione di dover chiudere due stabilimenti in Francia, così come pure fare il fornitore tedesco. Sommando gli annunci delle due realtà economiche, aci sono quasidipendenti. La crisi di Michelin L’annuncio di alcune settimane fa di Volkswagen di dover chiudere alcuni suoi stabilimenti in Germania e, di conseguenza, di dover rivedere anche la composizione del proprio organico concomincia ora ad avere ripercussioni anche nelle aziende di componentistica dell’intera filiera del comparto auto.