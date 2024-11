Ilrestodelcarlino.it - "Lupi, situazione nota. La gestione è complicata"

Non è certo passato inosservato l’annuncio lanciato da Dino Mazzini, titolare dell’azienda agricola Casa Capuzzola in via Verica a Pavullo. ‘Cerco volontari ambientalisti, convinti della facile convivenza tra l’allevamento al pascolo e i, per la pulizia e la manutenzione di recinti elettrificati’. Un appello provocatorio che si lega ad un tema che fa discutere, ossia la tutela delle specie (iin questo caso) da un lato e delle attività umane dall’altro lato. "Gli animalisti dovrebbero esserlo non solo in teoria ma anche nella pratica – afferma Mazzini –. Loro che amano tanto i, mi possono aiutare a tenere puliti i recinti elettrificati, io da solo non ce la faccio più. Sono 18 anni che provo a tenere aperta la fattoria nonostante ie per tutto questo tempo sono stato lasciato solo.