Lazio-Porto: le probabili formazioni

Gara valida per la quarta giornata di Europa League 2024/2025. I biancocelesti cercano il poker continentale contro un avversario di assoluto valore.si giocherà giovedì 7 novembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti stanno proseguendo nel loro momento d’oro come testimoniano le tre vittorie consecutive in campionato e il conseguente meno tre dal Napoli capolista. Le cose vanno ancor meglio in Europa, dove la squadra di Baroni occupa la prima posizione al fianco di Tottenham e Anderlecht, in virtù delle tre vittorie consecutive contro Twente, Nizza e Dinamo Kiev. Adesso serve il poker per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. I lusitani, invece, si sono rivelati più discontinui fin quì, dato che in patria si trovano a soli tre punti dalla vetta, mentre in Europa League hanno ottenuto 4 punti, in virtù della clamorosa sconfitta all’esordio contro il Bodo Glimt, del pareggio contro il Manchester Utd e della vittoria contro l’Hoffenheim.