La Juve e i rumors su Agnelli le novità Red Bull-Cairo e altre pillole calcistiche

Prosegue senza sosta l’aggiornamento post-ano in casantus, inteso come gestione Andrea, la più vincente di sempre in casa bianconera grazie a nove scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia di fila, ma anche la più controversa tra monte investimenti, mondialismo extra campo, il nuovo logo, la questione Superlega, le inchieste delle procure – ordinaria e federale – nonché l’approdo del calciatore e dell’azienda CR7 – Cristiano Ronaldo – a Torino, con tanto di avvento della pandemia da Covid-19. O, per dirla meglio, prosegue l’aggiornamento delladi casa Elkann nel cercare una direzione in chiara rottura con la gestione precedente, drammaticamente crollata con la celebre decapitazione del consiglio di amministrazione (per volontà del capostipite della proprietà, prima ancora che per necessità) avvenuto il 28 novembre del 2022.