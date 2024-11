Oasport.it - Jasmine Paolini prima italiana a chiudere l’anno da top5. Il piazzamento esatto dipenderà da Zheng

Una sconfitta pesante per. La toscana sperava di avere maggiori opportunità di giocarsi l’accesso alle semifinali delle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita), ma la cineseQinwen si è rivelata superiore in tutto e per tutto, sciorinando la prestazione nettamente migliore della sua settimana in terra saudita. Di contro,è parsa un po’ scarica e nel duplice 6-1 c’è un po’ tutto questo. Non si tratta di un premio di consolazione, ma nei fatticoncluderàin top-5 nella classifica mondiale ed è una cosa che mai era riuscita ad alcunaprecedentemente. La più vicina, in questo senso, era stata proprio la sua compagna di doppio, Sara Errani, che nel 2012 terminò n.6. Un attestato della straordinaria stagione disputata dall’allieva di Renzo Furlan.