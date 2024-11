Lanazione.it - Il traguardo del sindacato. Cgil nel Golfo da 40 anni

Domani sarà un giorno speciale per Follonica:e Spidi Grosseto celebreranno i 40della Camera del Lavoro follonichese, con un evento che si terrà alle 16 al Casello Idraulico in via Roma. Al centro della celebrazione ci sarà la presentazione del libro di Silvano Polvani, "Le Camere del lavoro di Massa Marittima e Follonica", che racconta il percorso storico e sociale delnella Maremma e nelle Colline metallifere. Il volume di Polvani non è solo un omaggio alla storia del movimento sindacale, ma anche un’opera che documenta la trasformazione del lavoro nel territorio: dalle lotte dei minatori a Massa Marittima fino alla fondazione della Camera del lavoro di Follonica, avvenuta il 19 ottobre 1984. Allora, il segretario generalenazionale Luciano Lama tenne un discorso che sottolineava l’importanza della presenza sindacale in città.