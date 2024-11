Metropolitanmagazine.it - Il Romance conquista il mondo dell’editoria: abbiamo tutti bisogno di un lieto fine

Amato alla follia o detestato cordialmente, non ci sono mezze misure; in ogni caso, ilsi conferma il genere letterario del momento. Spesso in cima alle classifiche di vendita, i romanzi d’amore occupano uno spazio sempre maggiore sugli scaffali delle librerie di tutto il. Che si tratti di nuove uscite o classici intramontabili, riscoperti dalle nuove generazioni dopo secoli dalla loro pubblicazione, le storie d’amore appassionano milioni di lettori di qualsiasi età ed estrazione sociale. Eppure, nonostante il successo, i libri “rosa” continuano a subire un certo pregiudizio, che li relega a “narrativa di serie B”, o comunque destinata ad un pubblico esclusivamente femminile; facile individuare, in questa fama, un sottotesto velatamente (ma non troppo) maschilista, che tende a destinare alle donne argomenti più frivoli e leggeri.