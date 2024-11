Il Leicester City vorrebbe ingaggiare l’ala dell’Ipswich Town

Leggi tutto su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Foto di Michael Regan/Getty Images. Secondo quanto riferito, ilJack Clarke dai rivali della Premier League Ipswich. Il 23enne è emerso come uno dei principali obiettivi di trasferimento per Steve Cooper dopo un inizio traballante al King Power. Sostituendo Enzo Maresca in estate, Cooper, nonostante abbia esperienza nella massima serie avendo riportato il Nottingham Forest ai grandi tempi due stagioni fa, ha sopportato un inizio di stagione difficile. Altre storie /FC Dopo aver vinto solo una delle prime sette partite di campionato, i Foxes rimangono nella metà inferiore della classifica.