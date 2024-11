Il fair play non è mai stata una caratteristica della società tedesca E ora neanche l’efficienza

Leggi tutto su Ildenaro.it

È da mettere in conto che, anche andando a prendere un caffè, ci si senta colpire, anche solo da un monosillabo, sul risultato elettorale negli USA. Sono espressioni del tipo di quelle che si possono percepire il lunedì mattina sui risultati delle partite di calcio. È da considerare in generale come un atteggiamento positivo, perché denota un rinnovato interesse per quanto succede anche fuori dei patrii confini. Quindi Donald Trump, già in carica prima di Joe Biden, è il 47° Presidenteprima Superpotenza del Pianeta. Quanto fin qui scritto vuole solo puntualizzare che il palcoscenico mondiale accoglierà una troupe di artisti di impostazione completamente diversa da quella che aveva recitato finora.È come minimo corretto lasciare che si occupino dell’argomento quanti da tempo dedicano la loro professionalità in prevalenza all’argomento.