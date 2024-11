Ilfattoquotidiano.it - “Il coraggio di essere libere”, la storia di Saman in un libro dell’inviato Gianmarco Menga: “La libertà che noi diamo per scontata non lo è per molti altri”

Nel recensire “Il delitto diAbbas. Ildi” diappena uscito per Newton Compton – sulla tragica vicenda della giovane pakistana uccisa dalla famiglia nel maggio 2021 perché rifiutava un matrimonio imposto –, dichiaro subito un conflitto di interessi: ho conosciuto e sono diventato amico di. Durante le ricerche del cadavere della ragazza, Novellara, il paese in cuiviveva, è diventato un set televisivo a cielo aperto. Decine di giornalisti di tutte le testate giornalistiche e televisive hanno lavorato fianco a fianco per mesi, condividendo l’ansia e la stanchezza per quella interminabile ed estenuante ricerca del corpo, fra cani molecolari, droni speciali e scanner di ultima generazione, quando ancora si coltivava la flebile speranza chefosse ancora viva, fuggita in un altrove migliore di quello in cui aveva vissuto i suoi primi diciotto anni.