Metropolitanmagazine.it - Floro di Jeroboam nel nuovo formato da 100ml, analisi e recensione della fragranza

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

– Si tratta di una referenza del brand francese, il cui naso è Vanina Muracciole. Lo abbiamo provato nel suo nuovissimodaAll’inizio c’era ORIGINO (Origine in Esperanto). Inventato dalla profumiera indipendente Vanina Muracciole, ORIGINO è una base composta da un cocktail di muschi. Questa “sfera di muschi” concentrati in un estratto di profumo segna uninizio.Per François Hénin, già fondatoreMaison di profumi Jovoy e delle omonime boutique, è l’iniziocreazione di ununiverso olfattivo: “Ciò che non era altro che un’esplorazione olfattiva creativa, un gioco tra Vanina e me, ha portato alla genesi di un marchio completamente”. Velocemente i pezzi del puzzle hanno trovato il loro posto; all’inizio era come un gioco di parole, come slogan pubblicitari.