Elezioni Usa, Travaglio a La7: "L'Europa rischia la 3ª guerra mondiale nucleare, mi auguro che vinca chi allontana questo pericolo mortale"

"Se fossi negli Usa, non andrei a votare. Donald Trump è un delinquente, un bugiardo, ha sulla coscienza i cinque morti dell'assalto a Capitol Hill. Kamala Harris è una bugiarda come lui e pure ipocrita, il che è un'aggravante. E ha sulla coscienza alcune migliaia di morti perché ha fomentato, anziché spegnere, l'escalation in Ucraina e perché ha fornito insieme a Biden le armi a Israele per massacrare migliaia di palestinesi, di libanesi e di abitanti dei paesi circostanti". Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco