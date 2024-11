Lanazione.it - Dopo l’incendio a scuola. Oggi tutti in classe. La rabbia dei sindacati

Stamattina di nuovoinregolarmente. Riapre l’istituto tecnico Benedetti di Porcari, interessato da un incendio che si è sprigionato lunedì scorso nel laboratorio di chimica a causa, probabilmente, di un corto circuito di un frigorifero. Locale chiuso, studenti evacuati e, una volta domate le fiamme dai vigili del fuoco, sono partite le verifiche. Staccata la corrente elettrica, quella parte dell’immobile è interdetta all’accesso. Ma le lezioni nelle altre aule possono riprendere. Sono stati eseguiti ulteriori accerrtamenti e ieri pomeriggio è arrivata la fumata bianca per la ripresa dell’attività didattica. Nel frattempo, sull’accaduto interviene FLC Cgil con una nota che ha commentato aspramente l’accaduto: "nel laboratorio dell’Itet Benedetti è solo l’ultimo di una serie di incidenti potenzialmente gravi, e solo per fortuna privi di conseguenze per alunni e personale scolastico, avvenuti negli istituti scolastici della Provincia di Lucca dall’inizio del 2024 – si legge in una nota, - prima di questo abbiamo infatti già assistito a febbraio ad un versamento di gas tossico presso l’Itis Enrico Fermi di Lucca ed al crollo del tetto del liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio, a maggio.