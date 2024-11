Dopo il saluto romano l’ombra del fascismo torna al liceo Montessori | spuntano cartelli contro Scurati La beffa contro le misure scolastiche

Leggi tutto su Open.online

Aldi Roma, finito al centro delle cronacheche due studenti sono stati fotografati in classe mentre facevano ilfascista, qualcuno sembra non aver imparato la lezione. «Antifa non ce la menare, la tua morale ci fa cagare», si legge in una lunga serie di manifesti spuntati oggi 6 novembre proprio davanti ai cancelli del. Accanto alla scritta, non vi è raffigurato il volto di uno dei simboli politici del passato, ma quello dello scrittore Antonioin unanostalgica. Vicino alla sua immagine, che campeggia quasi come un’icona di un’autorità morale scomoda vi è anche una scena tratta dal film Arancia Meccanica, con tutto il suo carico di violenza e cinismo, che sembra voler dire, in modo sprezzante, che quella «morale» puòre al mittente.