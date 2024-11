Metropolitanmagazine.it - Critiche e delusioni per La Talpa, il web e i social insorgono: la Leotta non convince, il montaggio rovina tutto

Vent’anni dopo, il celebre reality show, condotto all’epoca da Paola Perego, torna sulla rete ammiraglia Mediaset, guidato da Diletta, ma non brilla più per ascolti: la prima puntata si ferma a 2,2 milioni di spettatore (14%) e a Rai 1 basta schierare un film come Un padre per vincere facile (2,7 milioni, 15,1%). Negative anche le reazioni sui: su X, dove Lamartedì sera era in trend topic, gli utenti bocciano la nuova versione del reality. Le falle elencate sono numerose, a cominciare dalla stessa location: se le precedenti edizioni de Laerano ambientate in Messico, Kenya e Sudafrica, qui siamo nella ridente Viterbo. Il meccanismo alla base del gioco – dieci partecipanti che lottano per accrescere un montepremi finale anche se tra loro c’è un sabotatore che segretamente agirà per far perdere al gruppo le prove che via via affronterà – avrebbe bisogno di un certo pathos e di una certa adrenalina che, purtroppo, in questa nuova versione non abbiamo visto.