Anteprima24.it - Colliano, la comunità in lacrime ricorda Domenico: “Un angelo”, attesa l’autopsia

Tempo di lettura: 2 minuti“Un giovanela cui vita è stata interrotta troppo presto da un tragico destino”. Lono così gli amici, con la voce interrotta dallee il silenzio che accompagna il dolore per la tragica morte del giovane studente e motociclista di 18 anni,Russo, deceduto nella notte tra lunedì e martedì a seguito di uno schianto tra la sua moto e una macchina sulla Sp207 in località Pazzano di. Incidente la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti e che resta ancora da chiarire. Nello schianto tra i due mezzi, entrambi guidati da due giovani, entrambi del posto, a perdere la vita è stato il 18enneRusso. Inutili i soccorsi. I sanitari giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illesi invece, il conducente della vettura e gli altri occupanti della macchina.