Barron Trump chi è il quinto figlio del Presidente Il post della mamma | Per la prima volta…

“Ha votato per lavolta: per suo padre!” così Melania, moglie del rielettoamericano Donald, condivide orgogliosa una foto di suomentre si accinge a votare nel seggio.aveva dieci anni quando il tycoon venne eletto alla Casa Bianca, nel 2016. Il 18enne, nato nel 2006 è ildi, avuto con Melania Knauss, ex moslovena.Leggi anche: Elezioni Usa, la gaffe in diretta durante la maratona Mentana: “Con la Casellati nera ci saremmo annoiati” Attualmente frequenta il suo primo anno alla New York University. In questi giorni impegnativi di campagna elettorale varie testate si sono domandate che fine avesse fatto ilpiù giovane di, sempre assente da comizi e apparizioni pubbliche, e se avesse addirittura intenzione di votare.