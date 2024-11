Tg24.sky.it - 19enne ucciso a Napoli, cosa è successo quella notte

Leggi tutto su Tg24.sky.it

Le scarpe, di un noto marchio di alta moda, che un amico di Santo Romano aveva inavvertitamente pestato erano costate 500 euro. E per questo il 17enne è andato su tutte le furie. Lo ammette lui stesso, stando agli atti, precisando che però, secondo la sua versione, gli sarebbe stato dato un calcio che gli avrebbe sporcato le costose scarpe, nella calca del fine settimana in Piazza Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, luogo di ritrovo di adolescenti e giovani. Da qui sarebbe nato il litigio culminato nel sangue. L’ordinanza di convalida del fermo ripercorre il film di, l’ultima per Santo Romano,con la passione per il calcio, portiere in una squadra di Eccellenza, il Micri calcio, freddato a mezzae mezza circa da un colpo in pieno petto e morto poco dopo, nella folle corsa in ospedale.