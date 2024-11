Metropolitanmagazine.it - Zucchero, Linkin Park, Negramaro: i principali album in uscita a novembre 2024

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Altissima la presenza di artisti italiani (con il suo Discover II ed il ritorno deicon Free Love tra i tanti), che con i nuovihanno un posto di rilievo tra le uscite discografiche del mese di– Discovery II 8/11: Secondo capitolo della fortunata idea didi fare sue le canzoni che più ha amato nella vita, è stato anticipato dal singolo Amor Che Muovi Il Sole, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di. In Discover II 13 brani, che spaziano in un repertorio vastissimo dagli U2 ad Adele– Discover II Tracklist 1 Amor che muovi il sole 2 Una come te (Chinatown) 3 Just Breathe 4 Sailing 5 Acquerello 6 Whit Or Whitout You 7 Set Fire To The Rain 8 Agnese 9 Inner City Blues 10 Rapsodia 11 Knockin’ On Heaven’s Door 12 Se non mi vuoi (fest.