Usa 2024 la guida all’Election Day | alle 12 italiane aprono i seggi sulla East Coast dalle 3 di notte i primi risultati – Diretta ora per ora

La maratona elettorale dell’Election Day negli Stati Uniti inizia12 ora italiana con l’apertura dei(ma in alcune municipalità del Maine le urne11) e attraversa sei fusi orari, dall’Atlantico al Pacifico, con la reale possibilità che siano necessari giorni – forse più dei quattro del 2020 – per decretare il prossimo capo della Casa Bianca. A meno che non si verifichi una (inaspettata) onda rossa o blu che consegni un vincitore chiaro sin da subito: in questo caso il risultato potrebbe arrivare già tra le 2 e le 3 del mattino. Ecco gli orari italiani della chiusura deinei vari Stati, dallaHawaii. Sul fattoquotidiano.it laora per ora. Ore 1.00 DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE – Chiudono iin sei Stati, incluso quello chiave della Georgia (che assegna 16 grandi elettori), oltre a Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia.