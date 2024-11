Isaechia.it - Uomini e Donne, iconico ex corteggiatore diventerà papà di due gemelline: “Vi aspettiamo!”

Nelle ultime ore unexdiha rivelato che prestodi due. Stiamo parlando di Emanuele Trimarchi, passato alla storia del programma per via delle sua celebre frase “er core nun s’addestra”, pronunciata durante il trono di Anna Munafò. Proprio la tronista, dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi decise di scegliere ilromano, preferendolo a Marco Fantini. I due uscirono quindi insieme dal programma, ma a distanza di poco tempo entrambi si accorsero di non provare un sentimento abbastanza forte e pertanto deciso di porre fine alla relazione. A distanza di qualche anno, Trimarchi decise di tornare a cercare l’amore in televisione e per questo tornò nello studio diper corteggiare Sara Affi Fella. La permanenza nel programma di Emanuele però fu di breve durata: la scintilla tra i due, infatti, non scattò e per questo la tronista decise di eliminarlo subito.