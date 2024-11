Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 6 novembre: Guido riconosce i suoi errori, Roberto va dalla psicologa

Leggi tutto su Movieplayer.it

Domani alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso stasera, Unalandrà in onda su Rai 3 mercoledì 6alle 20:50. Ecco un'anteprima delledella puntata: Luca in crisi al Centro Ascolto: un addio imminente?. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia. Riassunto dell'episodio precedente Giulia si dà da fare per intensificare le attività ambulatoriali del Centro d'ascolto trovando anche l'appoggio di don Antoine, mentre continua la guerra fra Luisa e Rosa: questa volta però non sarà su di lei la vendetta di Luisa, che sembra aver puntato il mirino su degli obiettivi più .