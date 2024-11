Tvzap.it - Torna su Canale 5 “La talpa 2024”: concorrenti, location e novità

Leggi tutto su Tvzap.it

Programmi tv. Oggi 5 novembre debutterà su5 La, anzi La: Who’s the Mole?, ovvero una nuova versione del reality che mette in gioco diversi vip che nascondono tra di loro un traditore (o una traditrice). Il nuovo corso della trasmissione non prevede la diretta come in passato ma è già stato tutto registrato la scorsa estate. Scopriamo insieme chi sarà a condurlo, qual è il cast e le regole del gioco che in passato ha appassionato il pubblico. ( dopo le foto) Leggi anche:su Sky “Pechino Express 2025”: l’itinerario e le coppie in gara Leggi anche: “Don Matteo”, tutte le curiosità di questi 24 annisu5?La?:. Quali sono le regole del gioco Dopo una lunga attesa, su5,La– Who is the mole?, condotto da Diletta Leotta.