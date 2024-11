Scontri tra ultras in Eccellenza | comminati 18 daspo a Rimini

Leggi tutto su Sportface.it

La Questura diha emesso 18 provvedimentinei confronti di altrettantidella squadra di calcio dell’U.S. Pietracuta. I supporters si erano resi protagonisti del lancio di petardi e oggetti vari, causando un principio di incendio in un’area del centro sportivo dove si stava disputando Novafeltria-Pietracuta, gara valida per il campionato di. I fatti risalgono all’incontro del 21 gennaio 2024 allo stadio comunale Urbini e Casali, a Secchiano di Novafeltria. In quell’occasione, alcuni tifosi della squadra ospite, aiutati da alcuni del Bellaria Calcio, si erano resi responsabili di una serie di gravi disordini all’impianto sportivo. Alcuni minuti prima dell’inizio dell’incontro di calcio si erano presentati incappucciati, con volto coperto da sciarpe e scaldacollo e, eludendo i controlli di sicurezza posti all’ingresso dell’impianto, si erano introdotti nei campi di gioco passando attraverso un varco dopo aver tagliato la recinzione esterna, per poi dirigersi verso la tribuna occupata dai tifosi del Novafeltria.