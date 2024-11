Radio Nerazzurra sta per tornare | l’annuncio

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Una bella notizia per tutti i tifosi interisti.sta perè apparso sui social, nel canale Instagram della. Un post annuncia: “Siete pronti? Stiamo tornando”. E in didascalia: “L’attesa sta per finire”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Una bellissima notizia Insomma a quanto pare a breve i tifosi nerazzurri torneranno ad avere unainteramente dedicata alla passione per l’Inter. Era lo scorso mese di gennaio quando ci fudella chiusura della. Un giorno triste con la speranza che prima o poi l’emittente potessedi nuovo in onda. Ebbene questo momento si sta avvicinando. Stay tuned.