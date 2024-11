Oasport.it - Pescosolido: “Il tennis italiano non è solo Sinner. Nardi si è allenato da me, ma non c’è nulla di definitivo”

La stagionetica volge alla conclusione e gli ultimi fuochi d’artificio sono pronti a illuminare la scena. Al maschile le ATP Finals e la Coppa Davis e al femminile le WTA Finals e la BJK Cup tengono banco. Una stagione da incorniciare per il movimento, spesso protagonista nel corso di questo 2024 con risultati dal valore storico. Ne abbiamo parlato con Stefano, ex giocatore di ottimo livello, impegnato sui campi da gioco nelle vesti di tecnico e sovente seconda voce nelle telecronache su Sky Sport. Abbiamo visto alcune immagini sui social che l’hanno ritratta al fianco di Lucain allenamento. C’è qualcosa che bolle in pentola? “Luca si èun po’ da me, prima di disputare i Challenger. Al momento non c’èdi, c’è stata l’interruzione del rapporto con Federico Ricci, ma ancora non ci sono delle scelte chiare sul da farsi.