Perugia bambino di 10 anni cade dal balcone e muore in ospedale | scattano le indagini

Leggi tutto su Open.online

Undi dieciè morto nella notte all’diin seguito a una caduta accidentale, rivelatasi fatale, daldella casa di famiglia, situata nella periferia della città. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata del tutto chiarita, ma secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, sembra che ilsi sia sporto dal terrazzo, forse per osservare qualcosa o qualcuno al di sotto della propria abitazione. Il piccolo, però, è caduto di sotto. Subito dopo la caduta, sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato ild’urgenza all’, dove è purtroppo deceduto. I tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. Nel frattempo, la polizia ha avviato leper fare luce su quanto accaduto, ma al momento non emergono responsabilità di terzi.