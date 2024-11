Movieplayer.it - Peaky Blinders: Cillian Murphy ferito e il personaggio di Rebecca Ferguson svelati dalle foto dal set

Leggi tutto su Movieplayer.it

Qualche nuovo dettagli sul film in lavorazione è stato svelatonuovedal set, che offrono uno sguardo inedito sul misteriosointerpretato da. Il ritorno di Tommy Shelby celebratoprimedal set del film sudiffuse dal Daily Mail, che svelano unsporco einsieme alla nuova co-star. ieri mattina, 4 novembre, l'inedita coppia è stata avvistata a Manchester, in Inghilterra, intenta a filmare una scena per il film Netflix che vede il ritorno dinelche interpreta ormai da tempo, mentre il ruolo dinon è stato svelato. La scena mostra Tommy Shelby che sale a cavallo col volto sporco di sangue per via di una ferita. A un .