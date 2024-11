Anteprima24.it - Muscarà: “Autonomia differenziata un tradimento per il Sud”

Tempo di lettura: 2 minutiLa consigliera indipendente della Regione Campania, Marì, ha espresso un duro giudizio sulla proposta didurante il consiglio regionale di oggi 5 novembre, sottolineando come essa tradisca il Sud e gli impegni presi in passato dalla stessa Regione. “Del perché ne abbiamo già parlato nelle sedute precedenti, e ci sono delle cose che non mi quadrano – afferma, ricordando come fino a poco tempo fa la Campania si vantasse di essere la prima Regione a chiedere un referendum abrogativo in merito -. Addirittura c’è stata una marcia su Roma, 700 sindaci sono andati per chiedere più soldi e l’abolizione dell’, che in qualunque forma la possiamo girare è una legge che va contro il Sud. Mi dispiace che poi la memoria sia corta – continua– ma l’argomento ormai è più che decennale – continua, facendo riferimento alla volontà dell’ex governo Conte-Lega di inserire l’tra le priorità.