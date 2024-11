Bollicinevip.com - Lo spettacolo del “Can Can” arriva a Savignano Mare

Leggi tutto su Bollicinevip.com

Lodel “Can Can”Il Can Can al Romagna Shopping Valley: uno show da non perdere Domenica 10 novembre, a partire dalle ore 17.30, il Romagna Shopping Valley diaccoglierà l’energia travolgente del “Can Can”, la vivace danza francese che conquistò la scena durante la Belle Époque. Le “Cocotte” del Mamì Bistrot portano in scena la tradizione Le protagoniste dello show saranno le “Cocotte” del Mamì Bistrot di Rivabella. Questo locale, unico nel suo genere in tutta l’Emilia Romagna, permette di vivere l’esperienza di un dinner-show che si ispira fedelmente ai classici spettacoli del cabaret parigino più autentico. Il Mamì Bistrot, con la sua atmosfera inimitabile, rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera assaporare un pizzico di Parigi sulle rive dell’Adriatico.