Inter-news.it - Lautaro Martinez oltre i gol. Che spirito! L’argentino è il vero leader

Leggi tutto su Inter-news.it

Dopo un iniziale periodo di flessione,sembra essere tornato ai suoi livelli. Si è messo in discussione, è cresciuto fisicamente e adesso sta tornando a raccogliere i frutti del proprio lavoro. SFIDA EUROPEA – Dopo la vittoria di misura contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato, l’Inter deve voltare pagina in più in fretta possibile. Oggi è già vigilia di Champions League, domani a San Siro arriverà un Arsenal che in Premier League, nelle ultime settimane, sta avendo difficoltà. Ma non per questo dovrà essere sottovalutato, perché la formazione di Mikel Arteta nell’ultimo anno è cresciuto e, per questo, è temibile. O almeno da rispettare.è pronto per questo nuovo grande impegno.è determinante, a prescindere dai gol MIGLIORATO – L’ultima gara di campionato, contro la formazione lagunare, è stata decisa da