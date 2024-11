Quotidiano.net - Il meteorologo: "Allerta ignorata a Valencia. Noi siamo più organizzati"

Difende la categoria. Non per solidarietà tra annunciatori di rovesci, ma per evidenza di previsioni azzeccate. "Aemet, la società spagnola di meteorologia alle dipendenze del governo – spiega Luca Mercalli, 58 anni presidente della Società meteorologica italiana – aveva correttamente stabilito prima l’arancione poi l’rossa su tutta l’areana. È stata l’amministrazione regionale a non cogliere l’allarme e anzi a depotenziarlo con messaggi sbagliati. Addirittura per bocca del proprio governatore. Tutto quello che è successo deriva da questa sottovalutazione". Già oltre 200 morti e un bilancio che potrebbe pesantemente aggravarsi con la conta dei dispersi. Quale messaggio ci consegna la Danana? "Alti livelli di autonomia amministrativa, se mal gestiti, possono produrre disastri.