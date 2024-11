Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sull’undicesima puntata

Leggi tutto su Isaechia.it

Guardate, io penso che nemmeno Dario Argento e Stephen King dopo una indigestione di peperonata avrebbero mai potuto produrre una roba horror come ladi ieri del. Non è andato bene niente, è stato tutto sbagliato, non c’è stata mezza cosa che mi abbia lasciata vagamente soddisfatta. Io sinceramente la gente che questo programma non lo guarda più, non solo la capisco, ma proprio la applaudo, vi dico la verità. Tutta la prima parte dihorror. Questa roba tra Shaila e Lorenzo, oltre a cringiarmi l’anima nei suoi meandri più profondi (vi prego, ok, crediamo alla vostra passione, ma quelle scenette teatrali allupate, con quei baci così esasperati da farmi morire dalle risate, non andrebbero bene nemmeno per i film di Tinto Brass con protagonista Valeriona Marini) trasuda tossicità da ogni poro, tra lui che è sempre sull’orlo di dire una cess*ta (che poi puntualmente dice, peraltro), è collerico ed esaltato, e lei che più lui è collerico ed esaltato più lo trova figo perché evidentemente, come ha detto lei stessa, ‘ha sempre attirato ragazzi sbagliati‘ e non vuole venire meno alla tradizione.