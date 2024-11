Lanazione.it - Giunta, primo vertice per Bucci. Volti sereni ma nessun nome: "Partita chiusa in pochi giorni"

Facce distese e sorrisi. E non erano affatto scontati. Ilpolitico della nuova eraè durato poco meno di due ore e si è tenuto a Palazzo Tursi, dove il neo eletto presidente della Regione sta facendo cartella in vista dell’imminente trasloco. Al summit, che si è chiuso ieri sera intorno alle 17, erano presenti i maggiorenti del centrodestra ligure, con l’agdel presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ovviamente in rappresentanza di Forza Italia. Nomi non ne sono stati fatti, anche se l’argomento della composizione della futuraera tra i punti all’ordine del giorno. "Conoscete il carattere pragmatico di– ha tagliato corto proprio il governatore del Piemonte all’uscito dell’edificio simbolo della città metropolitana di Genova –. Abbiamo fatto un’analisi del voto.