Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, “squilibrio di un miliardo”: dichiarato lo stato di insolvenza di Acciaierie d’Italia dal Tribunale di Milano

Arriva un nuovo capitolo della tormentata storia dell’ex, oraS.p.A. Come informa una nota deldiche la Sezione crisi d’impresa “ha provveduto, con sentenza pubblicata il 4 novembre 2024, sul ricorso promosso daS.p.A. in amministrazione straordinaria, a dichiarare lodidiHolding S.pA, già posta in amministrazione straordinaria nella primavera scorsa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. “All’esito del procedimento, al quale hanno preso parte anche il socio privato Ancelormittal Italy Holding S.rl. e il socio pubblico Invitalia S.p.A., èaccertato – anche con l’ausilio di un supporto consulenziale – unofinanziario di quasi 1di euro, di composizione eterogenea, per lo più riconducibile a debiti verso i soci, verso professionisti e fornitori.