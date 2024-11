Calciomercato.it - Errore tecnico arbitrale in Serie A, violata Regola 12: il precedente col match ripetuto

Le ultime newsA registrano undell’arbitro nell’ultima giornata. In passato la gara fu fatta rigiocare dal minuto della svista L’undicesima giornata del campionato diA si è chiusa ieri con i tre posticipi del lunedì che hanno visto Lazio, Empoli e Genoa battere rispettivamente Cagliari, Como e Parma. Ma potrebbe esserci una appendice da parte del Giudice Sportivo a causa di unda parte di un arbitro. Marco Guida (LaPresse) – Calciomercato.itE non si tratta di un arbitro qualunque, bensì di un fischietto esperto ed internazionale come Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Al minuto 27 della sfida tra Parma e Genoa, infatti, ha giustamente fischiato un calcio di punizione indiretto per i padroni di casa poiché il portiere rossoblu Leali ha toccato il pallone con la mano dopo il retropassaggio di un compagno di squadra.