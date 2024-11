Elezioni Usa 2024 la notte elettorale askanews-La Voce di New York

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 5 nov. () – Dalle ore 3.00 (UTC+1) di mercoledì 6 novembre, quando chiuderanno i seggi nella città di New, le redazioni die Ladi Newcommenteranno i risultati dello spoglio in tempo reale, con un’attenzione particolare alla collettività italiana e alla comunità di origine italiana negli Stati Uniti. Sarà possibile seguire la– Ladi Newin diretta streaming sul sito.it e sui canali social dell’agenzia di stampa. In particolare, notizie live dal desk esteri dell’agenzia e dalla redazione de Ladi Newsaranate da Roma da Gianni Todini e Alessandra Quattrocchi, rispettivamente direttore responsabile e capo redattore video di, e da New, da Giampaolo Pioli (corrispondente Quotidiano Nazionale e direttore responsabile di Ladi New) e Anna Guaita (corrispondente Il Messaggero e columnist de Ladi New), mentre interverrà in collegamento da Long Island Massimo Jaus, political editor di Ladi New