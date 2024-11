Dagli asili in Sicilia e Sardegna a bonus assunzioni e servizi sociali | il governo ha fatto scadere 204 decreti attuativi Inattuate 25 norme della manovra 2024 | valgono 15 miliardi

Ilfattoquotidiano.it - Dagli asili in Sicilia e Sardegna a bonus assunzioni e servizi sociali: il governo ha fatto scadere 204 decreti attuativi. Inattuate 25 norme della manovra 2024: valgono 1,5 miliardi

Gli 1,1in tre anni per ilgiovani, cioè la decontribuzione per ledi under 35 che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro stabile. I 476 milioni che dovrebbero promuovere l’occupazione nella nuova Zona economica speciale del Mezzogiorno. Gli oltre 322 milioni complessivi per incentivare il lavoro femminile. E i quasi 500 milioni di Resto al Sud, l’agevolazione che sostiene lo sviluppo di attività imprenditoriali dall’Abruzzo alla. Tutti congelati perché leattuative del decreto Coesione, approvato in pompa magna alla vigiliaFesta del Lavoro, non sono ancora state emanate. Stesso discorso, per fare solo un esempio, per il potenziamento con 30 milioni in un triennio del reddito di libertà per le donne vittime di violenza: mancano i criteri di ripartizione delle risorse.