Quotidiano.net - Cambiamenti climatici e piano Mattei. Esperti a confronto sulle grandi sfide

Ecomondo è caratterizzato da un ricco calendario composto da 221 eventi di cui 25 internazionali, distribuiti nelle quattro giornate della manifestazione. Il programma copre tutti gli aspetti chiave dell’economia circolare e della sostenibilità ed è curato dal comitato tecnico scientifico, composto da un pool di 80e presieduto dal professor Fabio Fava, ordinario di biotecnologie industriali ed ambientali alla scuola di ingegneria dell’Università di Bologna. Il monitoraggio e l’adattamento aiemerge come tema fondamentale dell’edizione 2024, in risposta ai sempre più frequenti eventiestremi. Tra gli appuntamenti principali, ‘Earth observation and digital twins to improve urban resilience. Utilization of digital mapping, artificial intelligence and Ict’, in programma oggi, che esplora le potenzialità rivoluzionarie della mappatura digitale.