Game-experience.it - Call of Duty: Mobile raggiunge il miliardo di download, il successo è straordinario

ofè senza alcun dubbio una delle serie videoludiche di maggior, ma il risultato raggiunto in queste ore daofè senza dubbio: il titolo ha raggiunto ildieffettuato dagli utenti. A condividere questo importante traguardo è stato l’account X ufficiale del titolo videogioco, rivelando con un messaggio carico di entusiasmo che il capitolodi CoD è stato scaricato da undi giocatori in tutto il mondo. Leggiamo quanto affermato da Activision: “Grazie alla nostra community. Insieme,ofha raggiunto oltre undi, calcolati per numero di giocatori a livello mondiale. Unitevi a noi nella celebrazione di cinque anni con l’evento 5° anniversario della Stagione 10 che avrà inizio il 6 novembre 2024”.