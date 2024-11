Liberoquotidiano.it - Urso: "Strategico recuperare tradizione mineraria italiana"

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "L'Italia è seconda solo alla Germania per contributo delle materie prime critiche alla produzione industriale, con un'incidenza rispetto al pil che è aumentata di oltre il 50% in soli 5 anni. Questi pochi dati sono già sufficienti per giustificare la grande attenzione che meritano nelle analisi e nelle policy nazionali ed europee. La solidache in passato è stata orgoglio nazionale va adesso ricostruita a partire dalle competenze più in generale dalla consapevolezza anche sociale sul tema ed è per questo che occorre uno sforzo collettivo". Lo ha detto Alfonso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un messaggio letto oggi a Roma, introducendo l'evento “La road mapper le materie prime critiche organizzato da Iren, in cui è stato presentato lo studio commissionato dal Gruppo e realizzato da Teha Group.