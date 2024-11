Lanazione.it - Tramvia, scatta l’attivazione notturna dei semafori in piazza della Libertà e viale Matteotti

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 4 novembre 2024 – Novità per la, condegli impianticiVacs in. Domani ci sarà l’insediamentocommissione dell’Anfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, incaricata di stabilire le verifiche di sicurezza e la durata del pre-esercizio. Nella notte fra il 5 e 6 novembre dunque saranno attivati i nuovi impiantici ine la notte successiva, tra mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, quello suincrocio via La Marmora. Per la Vacs (variante centro storico) ultime operazioni propedeutiche all’avvio del pre-esercizio. Nei giorni scorsi sono stati attivati i nuovi impiantilungo la linea e questa settimana sono in programma due ulteriori accensioni particolarmente importanti.