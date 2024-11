Calciomercato.it - Thiago Motta e l’osservato speciale David: “Grande fiducia in Vlahovic”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Vigilia di Champions League per la Juve, impegnata domani sul campo del Lille: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, punta a riscattare il ko contro lo Stoccarda di due settimane fa in Champions League nella trasferta di domani sera sul campo del Lille.in conferenza – Calciomercato.itLa squadra dicerca continuità di risultati tra Serie A ed Europa, con il tecnico bianconero che alla vigilia presenta in conferenza stampa la sfida contro i francesi: “Domani dobbiamo scendere in campo determinati per fare unaprestazione. Troveremo un avversario in, ma anche noi stiamo bene – esordisce l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ – Come Juventus vogliamo vincere sempre, dobbiamo prepararci al meglio in ogni partita per cercare di esprimere al meglio il nostro calcio e arrivare dove vogliamo”.