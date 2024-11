Ilrestodelcarlino.it - Reale Collegio di Spagna a Bologna, una storia lunga 660 anni

, 4 novembre 2024 – Nel podcast di oggi, intitolato “il Resto di”, parla il Rettore deldi, Juan José Gutiérrez Alonso, in occasione del 660moversario della fondazione dell’Istituzione cattolica più antica della nostra città, voluta nel 1364 dal cardinale Egidio Albornoz. Per noi bolognesi è un luogo magico e un po’ misterioso che, purtroppo, molti non conoscono perché è privato e gode di extraterritorialità. Al di là delle alte mura che lo circondano in viadi, via Urbana e via Belfiore si estende una magnifica costruzione circondata da un giardino con piante secolari e la magia di un tempo che fu.