Questione trasporti a Benevento fumata bianca in Regione | le novità

Tempo di lettura: 2 minutiSi intravede una soluzione condivisa per laafferente al nuovo piano traffico del Comune dia valle delle ordinanze comunali n.14 e n.18 dello scorso mese di ottobre. Nella riunione odierna, svoltasi a Napoli negli uffici dellaCampania e convocata dal consigliere aiLuca Cascone sono state affrontate le principali problematiche sollevate dalle aziende di trasporto extraurbano e individuate alcune prime soluzioni che potrebbero conciliare le varie esigenze emerse. Le aziende di trasporto, rappresentate da Confindustria, hanno chiesto ed ottenuto: – di confermare in via Mustilli l’area di scambio intermodale, vietando il traffico veicolare e inserendo, nei pressi, altre aree di sosta per autobus dotando l’area di adeguata segnaletica e punto informativo per l’utenza. – di considerare l’area ex Coni come punto di stazionamento facoltativo, garantendo dalla stessa un servizio di trasporto urbano.