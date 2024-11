Ilnapolista.it - Morata: «Il tempo al Milan è scaduto, dobbiamo fare meglio. Leao il miglior giocatore della squadra»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

The Athletic, a firma James Horncastle, ha intervistato Alvaroin occasionepartita di Champions tra ile il Real Madrid. Lo spagnolo è un ex del Real e ha giocato anche per l’Atletico Madrid. Per questi motivo, la sua domani sera non sarà una partita tranquilla. A The Athletic parla un po’ di tutto, del, del Real, e del suo essere capitano in nazionale.: «Per me, il successo nella vita non è vincere un Europeo, un Mondiale, una Champions» Alvaro è uno dei pochi giocatori che può parlare delle somiglianze trae Real: «Hanno la stessa aura? Prima di venire ao tutti mi dicevano che l’aria che si respira qui è diversa. Basta venire a mangiare al ristorante qui aello. Ti guardi intorno e vedi tutti i giocatori che hanno vinto per il. Per me, ilha sempre avuto un ruolo importante nella storia del calcio».